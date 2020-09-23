Путин сообщил о первом в истории современной России снижении доходов бюджета от нефти и газа

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Сегодня на выступлении перед членами Совета Федерации в Кремле президент России Владимир Путин сообщил, что в 2021 году впервые в современной истории России ожидается снижение доходов от нефтегазового сектора.

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«Если в 2011 году доходы от углеводородов составляли половину всех доходов бюджета, то в 2021 году их доля снизится до одной трети. Соответственно, доля нефтегазовых доходов бюджета возрастет до 70%», — отметил глава государства.

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Также на встрече с сенаторами Путин заявил, что, несмотря на резкое падение цен на нефть, власти смогли поддержать граждан и экономику.

