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Общество

Путин оценил последствия резкого падения цен на нефть

13:44, 23.09.2020 4
Путин оценил последствия резкого падения цен на нефть
Фото: скриншот

Президент России Владимир Путин на встрече с сенаторами заявил, что, несмотря на резкое падение цен на нефть, власти смогли поддержать граждан и экономику.

По его словам, это стало возможно благодаря накопленным резервам.

«Напомню, что в период эпидемии с ее сложнейшими экономическими последствиями в мире, да и у нас в стране, а также несмотря на резкое падение цен на нефть, вообще на энергоносители — основной источник бюджетных поступлений в нашей стране — мы смогли существенно нарастить государственные расходы, поддержать граждан и экономику. Сделали это благодаря низкому уровню государственного долга и ранее накопленным финансовым резервам», — сказал Путин.

Общество
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 23 сен
    убыток переложат на массы.
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  • Анонимно 23 сен
    ага, о причинах падения цен - ни звука, а как же великая многоходовка маэстро Путина и стратега сечина ?
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  • Gennadi Mnogolessov 23 сен
    Как всё таки хорошо, что в других странах нет такого президента!
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  • Анонимно 23 сен
    штрафуют зато теперь направо-налево, то за маски, то еще за какую-нибудь фигню.
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