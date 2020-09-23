Путин оценил последствия резкого падения цен на нефть

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Президент России Владимир Путин на встрече с сенаторами заявил, что, несмотря на резкое падение цен на нефть, власти смогли поддержать граждан и экономику.

По его словам, это стало возможно благодаря накопленным резервам.

«Напомню, что в период эпидемии с ее сложнейшими экономическими последствиями в мире, да и у нас в стране, а также несмотря на резкое падение цен на нефть, вообще на энергоносители — основной источник бюджетных поступлений в нашей стране — мы смогли существенно нарастить государственные расходы, поддержать граждан и экономику. Сделали это благодаря низкому уровню государственного долга и ранее накопленным финансовым резервам», — сказал Путин.

