На пост мэра Набережных Челнов выдвинули Наиля Магдеева

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На пост мэра Набережных Челнов «Единая Россия» выдвинула действующего градоначальника Наиля Магдеева.

На 36-й конференции местного отделения «Единой России» от партии на должность мэра были выдвинуты два кандидата: Наиль Магдеев и Эдуард Фаттахов. По итогам тайного голосования кандидатом в мэры был избран Магдеев, передает «Коммерсант».

Кандидатура Магдеева будет предложена фракцией «Единой России» на должность градоначальника на ближайшей сессии горсовета.



Также сегодня мэром Казани был избран Ильсур Метшин.