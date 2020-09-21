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На пост мэра Набережных Челнов выдвинули Наиля Магдеева

17:56, 21.09.2020 1
На пост мэра Набережных Челнов выдвинули Наиля Магдеева
Фото: скриншот

На пост мэра Набережных Челнов «Единая Россия» выдвинула действующего градоначальника Наиля Магдеева.

На 36-й конференции местного отделения «Единой России» от партии на должность мэра были выдвинуты два кандидата: Наиль Магдеев и Эдуард Фаттахов. По итогам тайного голосования кандидатом в мэры был избран Магдеев, передает «Коммерсант».

Кандидатура Магдеева будет предложена фракцией «Единой России» на должность градоначальника на ближайшей сессии горсовета.

Также сегодня мэром Казани был избран Ильсур Метшин.

Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 21 сен
    в Челнах больше нет жителей? Кандидатов от народа нет? Слабаки... в Хабаровске есть...
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