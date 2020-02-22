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Минниханов проведет встречу с акимом Бухарской области Узбекистана

13:34, 22.02.2020 1
Минниханов проведет встречу с акимом Бухарской области Узбекистана

В понедельник, в Казанском кремле состоится рабочая встреча президента Татарстана с акимом Бухарской области Узбекистана.

Встреча состоится в 11:00. Стороны обсудят перспективные направления сотрудничества, среди которых расширение поставок в Узбекистан автомобилей КАМАЗ, запчастей, вертолетов, продукции нефтехимической промышленности, сельскохозяйственной техники, нефтегазового оборудования.

Ранее Минниханов пригласил президента Узбекистана посетить РТ в рамках визита в РФ.

Общество Татарстан
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комментарии

  • Анонимно 13:55
    Непонятная связь. Упоминания в СМИ и мужчина года. ?????
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