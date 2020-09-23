Бывшему министру транспорта Татарстана Ленару Сафину вручили удостоверение сенатора

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Бывшего министра транспорта Татарстана Ленара Сафина наделили полномочиями сенатора РФ от Татарстана. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко сегодня на 488-м заседании вручила ему удостоверение.

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Ранее на 13-м заседании Госсовета РТ шестого созыва сообщили, что бывший министр Сафин назначен сенатором от республики в Совете Федерации. Он возглавлял ведомство с 22 апреля 2010 года.

Также на сегодняшнем заседании Матвиенко вручила благодарность бывшему сенатору от Татарстана Олегу Морозову, которого избрали депутатом Госдумы.