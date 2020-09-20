Один из разработчиков «Новичка» извинился перед Алексеем Навальным

Фото: @navalny

Один из разработчиков отравляющего вещества «Новичок» — Вил Мирзаянов извинился перед оппозиционером Алексеем Навальным в эфире телеканала «Дождь».

Химик Вил Мирзаянов проживает в США с 1995 года. Всю последующую жизнь он посвятил себя борьбе против применения боевых ядов.

«Приношу свои глубокие извинения Навальному за то, что я участвовал в этом преступном бизнесе — разработке этого вещества, которым он отравился», — заявил Мирзаянов.

Мирзаянов вспомнил встречу с человеком, который выжил после отравления «Новичком» в 1993 году. Он отметил, что симптомы того человека похожи на те, которые описал Навальный. Мирзаянов считает, что невозможность написать слова на доске связана с проблемами передачи сигналов от головного мозга к функциональным органам, передает РБК.



Ранее российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал в своем инстаграм-аккаунте фотографию из клиники, где проходит лечение, и рассказал, как проходит его восстановление после отравления.

