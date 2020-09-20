Один из разработчиков «Новичка» извинился перед Алексеем Навальным
Один из разработчиков отравляющего вещества «Новичок» — Вил Мирзаянов извинился перед оппозиционером Алексеем Навальным в эфире телеканала «Дождь».
Химик Вил Мирзаянов проживает в США с 1995 года. Всю последующую жизнь он посвятил себя борьбе против применения боевых ядов.
«Приношу свои глубокие извинения Навальному за то, что я участвовал в этом преступном бизнесе — разработке этого вещества, которым он отравился», — заявил Мирзаянов.
Мирзаянов вспомнил встречу с человеком, который выжил после отравления «Новичком» в 1993 году. Он отметил, что симптомы того человека похожи на те, которые описал Навальный. Мирзаянов считает, что невозможность написать слова на доске связана с проблемами передачи сигналов от головного мозга к функциональным органам, передает РБК.
Ранее российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал в своем инстаграм-аккаунте фотографию из клиники, где проходит лечение, и рассказал, как проходит его восстановление после отравления.
комментарии
Пошёл в политику - будь готов.
А уж в бизнесе и не на такое преступление готовы идти.
А у Алексея бизнес.
Большой бизнес.
Он его критиковал, и тот решил травануть сопеника?!!!
Очень большому бизнесу.