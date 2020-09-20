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Общество

Один из разработчиков «Новичка» извинился перед Алексеем Навальным

07:38, 20.09.2020 20
Один из разработчиков «Новичка» извинился перед Алексеем Навальным
Фото: @navalny

Один из разработчиков отравляющего вещества «Новичок» — Вил Мирзаянов извинился перед оппозиционером Алексеем Навальным в эфире телеканала «Дождь».

Химик Вил Мирзаянов проживает в США с 1995 года. Всю последующую жизнь он посвятил себя борьбе против применения боевых ядов.

«Приношу свои глубокие извинения Навальному за то, что я участвовал в этом преступном бизнесе — разработке этого вещества, которым он отравился», — заявил Мирзаянов.

Мирзаянов вспомнил встречу с человеком, который выжил после отравления «Новичком» в 1993 году. Он отметил, что симптомы того человека похожи на те, которые описал Навальный. Мирзаянов считает, что невозможность написать слова на доске связана с проблемами передачи сигналов от головного мозга к функциональным органам, передает РБК.

Ранее российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал в своем инстаграм-аккаунте фотографию из клиники, где проходит лечение, и рассказал, как проходит его восстановление после отравления.

Общество
комментарии 20

комментарии

  • Анонимно 20 сен
    Политики всегда травили друг друга - и в прямом, и в переносном смысле этого слова.
    Пошёл в политику - будь готов.
    А уж в бизнесе и не на такое преступление готовы идти.
    А у Алексея бизнес.
    Большой бизнес.
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    Анонимно 20 сен
    Бизнес у путлера и его преспешников,а он опозиция,нах таких комментаторов.
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    Анонимно 20 сен
    скушай яду! свой видимо не помогает!!
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    Анонимно 20 сен
    КАК В ЛУЖУ,НЕ ТАМ ПРИСЕЛ..............
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    Анонимно 20 сен
    Слова типа "путлер" используют люди, имеющие IQ меньше 20.
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    Анонимно 20 сен
    Главное узнать кто травил Навальнова,а невинить во всем Россию,
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  • Анонимно 20 сен
    клоун этот Навальный
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  • Анонимно 20 сен
    Один предатель извинился перед другим
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  • Анонимно 20 сен
    Кто разрабатывает такие яды преступники и должны быть наказаны.
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  • Анонимно 20 сен
    А перед неграми на колени ты ещё не вставал? И зовут тебя наверное уже не Вил, а Вильям.
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  • сергей шувалов 20 сен
    Лешик, извини, что новичок тебя сразу не убил , а заставил помучиться......
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    Анонимно 20 сен
    Шувалов не надо ерничать. Речь идет о человеческих жизнях .А твои садистские издевательские рассуждения дискредитируют тебя как человека
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  • Анонимно 20 сен
    Это законно? Таким образом избавляться от оппозиции?
    Он его критиковал, и тот решил травануть сопеника?!!!
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  • Анонимно 20 сен
    Навального отравили западные спецслужбы, чтобы ужесточить санкции. Ребенку же понятно.
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    Анонимно 20 сен
    Или конкуренты по бизнесу.
    Очень большому бизнесу.
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  • Анонимно 20 сен
    сколько ему заплатили?
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  • Анонимно 20 сен
    Ка
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  • Анонимно 20 сен
    машина государства насилует.травит.грабит простых граждан по нарастающей.
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  • Анонимно 20 сен
    Жаль Навального,если бы не он,где бы мы ещё узнали, сколько и где наворовали наши чиновники
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  • Анонимно 20 сен
    Шапито. Возможно причастны немцы, т.к самолет был готов к вылету.
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