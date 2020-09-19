Коллективу ПГАФКСиТ представили кандидатуру на пост ректора вуза

Коллективу Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма представили кандидатуру на пост ректора вуза — Рафиса Бурганова.

Рафиса Бурганова представил министр спорта России Олег Матыцин. Он поблагодарил руководство академии за многолетнее плодотворное сотрудничество, представил кандидатуру на пост ректора вуза Рафиса Бурганова, сообщив, что предыдущий ректор Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма Юсуп Якубов переходит на другую работу.



Напомним, что Рафис Бурганов покинул пост главы министерства образования. Сейчас он исполняет обязанности ректора Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма.

