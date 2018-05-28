Якубов Юсуп Диганшеевич
Общая информация
Ректор Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма
Образование:
Окончил Казанский государственный университет, историко-филологический факультет по специальности «историк, преподаватель истории и обществоведения» (1983 г.)
Трудовая деятельность:
1983 — 1985 гг. — служба в рядах Советской Армии.
1985 — 1987 гг. — секретарь комсомольской организации ремонтно-инструментального завода КАМАЗа.
1987 — 1991 гг. — второй, первый секретарь Горкома ВЛКСМ, г. Набережные Челны.
1991 — 2000 гг. — вице-мэр г. Набережные Челны по вопросам развития спорта, делам молодежи и охраны общественного порядка.
2000 — 2004 гг. — депутат Государственного совета РТ.
2005 — 2010 гг. — первый заместитель министра по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан.
В 2010 г. — и.о. ректора Камской академии физкультуры, спорта и туризма.
С 2010 г. — ректор Поволжской государственной академии физкультуры, спорта и туризма.
Кандидат политических наук.
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, медалью «В память 1000-летия Казани» (2005 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420138, г. Казань, Деревня Универсиады, 33
- Телефон: +7(843) 221-09-02
- Email: Info@sportacadem.ru
Дата последнего обновления: 28.05.2018