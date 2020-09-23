Средний чек турагентств Татарстана за год вырос на 29%

Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Средний чек в турагентствах Татарстана за год вырос на 29% и составил 27,4 тысячи рублей. При этом в первой половине сентября республиканские турагентства заработали на 42% меньше, чем в прошлом году.

Этим летом турагентства Татарстана получили лишь 27% выручки прошлого года. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на исследование IT-компании «Эвотор».

17% татарстанских турагентств не работают до сих пор.

Ранее «Реальное время» сообщало, что после локдауна в Татарстане не открылся каждый четвертый бизнес.

