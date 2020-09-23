Роспотребнадзор подал в суд на ветклинику Челнов из-за небезопасного рентгена

Роспотребнадзор судится с ветеринарной клиникой «Второй шанс», работающей в Набережных Челнах на первом этаже жилого дома, из-за использования рентгеновского аппарата, сообщает ведомство.



По законодательству, рентгеновский аппарат запрещается применять в доме, где проживают люди. Это разрешено лишь во встроенных в жилые здания поликлиниках при наличии нежилых смежных помещений по горизонтали и вертикали. Еще это допускается на цокольных этажах, в пристройке к жилому дому. Вход при этом должен быть отдельным.

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С 2018 года по 2020 год проводилось семь проверок по устранению нарушений. За этот период работа рентгеновского аппарата прекращалась в общей сложности на 600 суток. Ветклиника не проводила радиационный контроль.

Роспотребнадзор хочет обязать клинику устранить нарушения законодательства. Сейчас решается вопрос о принятии искового заявления и назначения судебного заседания.

Напомним, в Челнах летом было возбуждено два уголовных дела по отстрелам собак.