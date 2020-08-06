В Челнах возбуждено два уголовных дела по отстрелам собак

В Набережных Челнах полиция возбудила уголовное дело по жестокому обращению с животными после проверки сообщений в соцсетях о том, что неизвестный отстреливает бродячих собак. Об этом сообщает сайт прокуратуры Татарстана.



Местная жительница-волонтер, выложившая видео в социальную сеть, сообщила о том, что 15 июля на набережной Тукая обнаружили раненую лайку. Животное доставили в ветеринарную клинику.

Прокуратура проанализировала и другие подобные сообщения 2020 года и выявила незаконное решение об отказе в возбуждении уголовного дела по февральскому заявлению о ранении сторожевой собаки.

По итогам проверки в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Следствие по нему продолжается.

Ранее «Реальное время» публиковало интервью с владелицей участка под Казанью, где устроили жестокую казнь животных.

