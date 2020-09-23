Судам, строящим «Северный поток — 2», отказали в страховом покрытии

Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (IG P&I) отказала в предоставлении страхового покрытия для участвующих в строительстве проекта газопровода «Северный поток — 2» судов, сообщает RT.



«Членам напоминается, что не должно быть никакого страхового покрытия для судов, вовлеченных в деятельность, которая является противозаконной либо ставит клуб под угрозу нарушения санкций... клуб не будет предоставлять страховое покрытие для деятельности, относящейся к проектам «Северный поток — 2» или «Турецкий поток», — сказано в документе.

archive.government.ru

Участников клуба во избежание санкций призвали «оценивать и минимизировать риски заключения контрактов по «Северному потоку — 2», а также по «Турецкому потоку».

Ранее сообщалось, что США планируют создать коалицию для остановки проекта «Северный поток — 2».