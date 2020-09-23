ВИП-педагога Казани обвинили в получении взяток на 3,5 млн рублей

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Накануне Верховный суд Татарстана продлил еще на три месяца срок домашнего ареста экс-начальнику Управления образования Казани Ильнару Хидиятову и бизнесмену Анвару Мурсюкаеву. Срок следствия также продлен до 24 декабря, сообщает журналист «Реального времени».



Первому Следком по РТ предъявил итоговое обвинение в получении пяти взяток на общую сумму 3,5 млн рублей, второму — в даче трех взяток и в двух эпизодах мошенничества с поставкой металлодетекторов в учреждения образования Казани. Вину оба не признают.

Третьим фигурантом дела стал предприниматель Фанис Юсупов, полностью признавший вину в даче взяток за содействие в заключении договоров поставки антитеррористического оборудования. Коррупционные эпизоды Юсупова силовики прекратили, но предъявили бизнесмену четыре факта мошенничества.

Еще одна обвиняемая, сознавшаяся в посредничестве при передаче пяти взяток, получила статус свидетеля.

Напомним, проверкой обстоятельств поставки металлодетекторов для школ и детсадов следователи занялись после того, как учащийся казанской гимназии №7 пришел на урок с пистолетом и ножом.

Насколько вырос ущерб потерпевшего исполкома и другие детали громкого дела — в репортаже «Реального времени».