На озере Изумрудном в Казани провели осенний субботник-квест

В Казани прошла экологическая акция на озере Изумрудном. Субботник проведен в формате квеста, на который зарегистрировалось сразу 90 команд — собралось более 400 участников.

Как сообщает пресс-служба минэкологии РТ, за полтора часа весь найденный мусор команды отсортировали по фракциям. Было собрано 328 мешков мусора, или 2 тонны 700 кг отходов. Все это будет отправлено на дальнейшую переработку.

Среди гор мусора были и интересные находки. Так, кто-то из активистов нашел вязальные спицы. А драйверы подняли со дна озера коляску от мотоцикла.



Ранее в Казани на дне озера Глубокое нашли мини-ларек, старинный сервиз и лыжи.

