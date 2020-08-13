Лилия Галимова прокомментировала рост смертности в Татарстане в июне

Лилия Галимова прокомментировала резкий рост смертности в Татарстане в июне 2020 года (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), о котором отчитывался Росстат. По ее словам, подробные причины этого уже пояснял Минздрав республики.

— К сожалению, мы можем сказать только в той части, что необходимо активно возобновлять плановую медицинскую помощь, потому что ее отсутствие тоже, безусловно, какую-то долю этой статистики внесло. Задача руководства республики сейчас — не в анализе (анализом занимается Минздрав), а в том, чтобы вернуть тот режим плановой медицинской помощи в республике, который был до пандемии, — сказала глава пресс-службы президента Татарстана.

Также в этой связи она обратила внимание на то, что, несмотря на поэтапное снятие ограничений, пожилых людей (старше 65 лет) по-прежнему просят соблюдать режим самоизоляции, и связано это с потенциально более тяжелым течением заболевания у граждан из этой возрастной группы.

Напомним, Альмир Абашев, первый заместитель министра здравоохранения Татарстана, 8 августа сообщал о том, что данные о приросте смертности были проанализированы по возрастным категориям. «Наибольшую долю прироста дали лица старше 80 лет. Это печальная цифра. Безусловно, коронавирус свой отпечаток на показателе смертности несет. Мы понимаем, что у нас доступность плановой помощи была ограничена в связи с таким решением по всей стране», — говорил тогда Абашев.