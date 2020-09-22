В десятках домов Казани на сутки отключат воду

Фото: Марат Мугинов

В ряде домов Ново-Савиновского района Казани на сутки отключат водоснабжение. Об этом рассказали в мэрии Казани.

С 9:00 24 сентября до 9:00 25 сентября воды не будет по адресам:

ул. Апастовская, 3 (школа №25), 5, 7, 9, 11, 11а,

ул. Ярослава Гашека, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 (д/с №302), а также частные дома,

ул. Голубятникова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 21а, 21а, корп.1 (д/с №337), 23а (д/с №93), 27, 29, 31 (школа №25), 33, 33а, 35, 35а, 35а, корп.1.

ул. Короленко, 34, 36, 40.

kzn.ru

Кроме этого, воды не будет в домах по улицам: Апастовская, Жилищная, Комбинатская, Монтажная, Пермская, Совнархозовская, Транспортная, Филиальная, Яранская.

Неудобства связаны с работами на сетях водопровода. МУП «Водоканал» просит жителей заранее запастись водой.



Ранее сообщалось, что в ряде домов Приволжского района Казани понизят давление воды.

