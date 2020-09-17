В ряде домов Приволжского района Казани понизят давление воды

Фото: Денис Гордийко

В ряде домов Приволжского района Казани будет понижено давление воды и возможны кратковременные перебои водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба исполкома.

С 9.00 18 сентября до 6.00 19 сентября запланировано понижение давления воды по адресам: ул.Владимира Кулагина, 1 (все корпуса), 3, 3а, 5 корп.1, 9, 9а, 9 ст.1, 2, 4 ,5, 9/1, а также четные номера домов, ул.Лебедева, 1, 1/3, 1 ст.1, ул.Техническая, нечетные номера домов от №23 до №43, четные номера домов от №10 по №120, ул.Габдуллы Тукая, 125 (все корпуса).

Также воды не будет по адресу Техническая, 7.

Кроме того, понижение давления воды ожидается по улицам Авангардная, Актайская, Глазунова, Модельная, Мостовая, проезд Профессора Нужина.

Неудобства связаны с работами на сетях водопровода.



МУП «Водоканал» просит жителей заранее запастись водой. По заявкам жителей будут размещаться автоцистерны. Заявку можно оставить по телефону +7(843)231-62-60.

