В Челнах задержали цыган, подозреваемых в массовой драке

Полиция задержала двоих участников массовой драки после ДТП. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по РТ.

По данным Chelny-biz.ru, задержанными являются цыгане. Конфликт произошел из-за того, что два водителя не поделили дорогу.

Один из подозреваемых арестован. Ведется работа по задержанию оставшихся подозреваемых.

Напомним, что на прошлой неделе не менее 20 молодых людей разбили автомобиль ВАЗ 2114. Парни скакали на машине, разбивали стекла, пинали двери. В результате легковушка сильно пострадала. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение имущества из хулиганских побуждений».

