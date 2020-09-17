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В Челнах толпа молодых людей разбила ВАЗ участника незначительного ДТП — видео

23:03, 17.09.2020
В Челнах толпа молодых людей разбила ВАЗ участника незначительного ДТП — видео
Фото: realnoevremya.ru

Полиция Набережных Челнов начала проверку по факту массовой драки на дороге после незначительного ДТП. Ход и результаты проверочных мероприятий взяты на контроль в городской прокуратуре.

Инцидент сняли на видео прохожие. На кадрах не менее 20 молодых людей бьют автомобиль ВАЗ 2114. Парни скачут на автомобиле, разбивают стекла, пинают двери. В результате легковушка сильно пострадала, это видно по еще одному ролику в соцсетях.

При этом, как расказал «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, заявлений в правоохранительные органы от потерпевших не поступало.

Вопрос взяла на контроль прокуратура города.

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