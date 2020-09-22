«Нефтехимик» по буллитам обыграл «Амур» и прервал серию поражений
«Нефтехимик» дома по буллитам обыграл хабаровский «Амур» (3:2 б.) в матче регулярного первенства Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
К первому перерыву гости вели со счетом 2:0, но во втором периоде Хафизов и Кучерявенко восстановили равенство на табло.
В итоге все решилось в серии послематчевых бросков. Решающий буллит в матче реализовал Гудачек, который принес победу «Нефтехимику».
Таким образом, нижнекамский клуб прервал свою серию из четырех поражений подряд.
Напомним, сегодня Нижнекамск праздновал 54-ю годовщину города.
В день рождения Нижнекамска мы не могли не подарить победу любимому городу pic.twitter.com/261j9hnuiO— ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) September 22, 2020
«Нефтехимик» — «Амур» — 3:2 булл (0:2, 2:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы:
0:1 — Полунин (Бутузов, Васильев, 03:44);
0:2 — Гиздатуллин (Сергиенко, Файзуллин, 13:16);
1:2 — Хафизов (Шарифьянов, Грошев, 25:36);
2:2 — Кучерявенко (Волгин, Порядин, 33:39);
3:2 — Гудачек (победный бросок).
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