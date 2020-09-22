«Нефтехимик» по буллитам обыграл «Амур» и прервал серию поражений

«Нефтехимик» дома по буллитам обыграл хабаровский «Амур» (3:2 б.) в матче регулярного первенства Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

К первому перерыву гости вели со счетом 2:0, но во втором периоде Хафизов и Кучерявенко восстановили равенство на табло.

В итоге все решилось в серии послематчевых бросков. Решающий буллит в матче реализовал Гудачек, который принес победу «Нефтехимику».

Фото vk.com/h.c.neftekhimik

Таким образом, нижнекамский клуб прервал свою серию из четырех поражений подряд.

Напомним, сегодня Нижнекамск праздновал 54-ю годовщину города.

В день рождения Нижнекамска мы не могли не подарить победу любимому городу pic.twitter.com/261j9hnuiO — ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) September 22, 2020

«Нефтехимик» — «Амур» — 3:2 булл (0:2, 2:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы:

0:1 — Полунин (Бутузов, Васильев, 03:44);

0:2 — Гиздатуллин (Сергиенко, Файзуллин, 13:16);

1:2 — Хафизов (Шарифьянов, Грошев, 25:36);

2:2 — Кучерявенко (Волгин, Порядин, 33:39);

3:2 — Гудачек (победный бросок).