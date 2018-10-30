В Казани возле остановки «ул. Гагарина» сгорел троллейбус — соцсети
В Казани сегодня рано утром загорелся троллейбус.
По информации очевидцев происшествия в соцсети «Вконтакте», инцидент произошел около 5 часов утра возле остановки «улица Гагарина». Спустя час пожарные потушили огонь. Затем сгоревший троллейбус доставили на улицу Дементьева в троллейбусный парк.
В результате ЧП никто не пострадал.
На прошлой неделе в Казани горел трамвай.Происшествия Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым