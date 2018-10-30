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В Казани возле остановки «ул. Гагарина» сгорел троллейбус — соцсети

09:24, 30.10.2018
В Казани возле остановки «ул. Гагарина» сгорел троллейбус — соцсети
Фото: vk.com/vkazani

В Казани сегодня рано утром загорелся троллейбус.

По информации очевидцев происшествия в соцсети «Вконтакте», инцидент произошел около 5 часов утра возле остановки «улица Гагарина». Спустя час пожарные потушили огонь. Затем сгоревший троллейбус доставили на улицу Дементьева в троллейбусный парк.

В результате ЧП никто не пострадал.

На прошлой неделе в Казани горел трамвай.

Происшествия Татарстан
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