Татарстан попал в список рекомендаций туристических направлений от чат-бота Facebook

Татарстан попал в список рекомендаций туристических направлений от чат-бота Facebook, запущенного при поддержке Ростуризма. Бот помогает пользователю выбрать туристическое направление в России, основываясь на рекомендациях путешественников и фотографов, сообщает ТАСС.



В Facebook пояснили, что чат-бот — это цифровой проводник, предлагающий пользователю ответить на вопросы о его предпочтениях. На основе этих ответов бот порекомендует туристу направление для путешествий. Помимо Татарстана, в рекомендации по направлениям попали Алтай, Кавказ, Байкал, Камчатка, Карелия, Москва и Подмосковье, Петербург, а еще черноморское побережье.

Запуск чат-бота осуществлен в рамках проекта «Россия из дома» от Facebook, направленного на поддержку пострадавших от пандемии представителей внутреннего туризма и малого бизнеса.

Напомним, в Татарстане реализовали туристические услуги на 4 млрд рублей.

