«Справедливая Россия» предлагает ужесточить наказания для педофилов

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предлагает ужесточить наказания за преступления в отношении детей. Об этом сообщает пресс-служба «СР».

Миронов сообщил, что несколько лет назад «Справедливая Россия» подготовила законопроект о химической кастрации педофилов: «Чтобы предотвратить новые жертвы, защитить наших детей, нужны радикальные решения». Он добавил, что такая мера предусмотрена в большинстве стран Европы и в Казахстане.

Лидер «Справедливой России» призывает ввести за убийство детей смертную казнь, так как обычное лишение свободы не способствует исправлению преступников. Он обратил внимание, что после внесения поправок в Конституцию Россия не обязана выполнять международные обязательства по мораторию на смертную казнь.

Напомним, что сегодня суд оставил в силе приговор Верховного суда Татарстана о пожизненном заключении для отчима-убийцы из Менделеевска. Он признан виновным в убийстве супруги, сына и пасынка, а также в покушении на жизнь еще одного ребенка.

