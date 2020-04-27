Мужчина, зарезавший семью в Менделеевске, предстанет перед судом

СК РФ по РТ завершил уголовное расследование в отношении 41-летнего жителя города Менделеевска. Он обвиняется в убийстве двух или более лиц, в том числе малолетнего, а также в покушении на убйство.

По версии следствия, ночью 3 декабря в квартире одного из домов по улице Юбилейной мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нанес ножевые ранения бывшей 38-летней супруге, 19-летнему пасынку и 2-летнему сыну. После этого он зашел в комнату к 12-летнему пасынку, которому тоже нанес удары ножом.

Решив, что ребенок скончался, обвиняемый написал записку, где сообщил, что собирается покончить с собой и вышел из квартиры. Мальчик выбрался из квартиры через окно и сообщил в полицию о произошедшем.

К моменту приезда правоохранителей женщина и юноша уже скончались, малыш умер по дороге в больницу. Злоумышленник скрылся, однако вскоре был задержан.

Свою вину он признал, пояснив, что пошел на преступление на почве ревности.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СК РФ по РТ.

Напомним, в Сети появилось видео из пекарни, в которой укрылся мальчик, сбежавший от отчима, убившего его мать и братьев.

