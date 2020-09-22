Кудрин предложил заменить повышение налогов приватизацией

Глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин считает, что продажа активов государства может избавить от необходимости повышения некоторых налогов. По его словам, в течение 5-6 лет за счет приватизации имущества государство может получить 200—300 млрд рублей.

«У нас настолько еще огосударствлена экономика, что у нас ресурсы по 200-300 млрд рублей в год получать от приватизации легко можно в течение ближайших 5-6 лет. Может быть, некоторые налоги не пришлось бы повышать», — сказал он в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин прокомментировал прогноз Минэкономики о росте российской экономики в 3% начиная с 2022-го. По его словам, он является оптимистичным, но его «надо еще заработать».

