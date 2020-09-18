В Роспотребнадзоре по Татарстану прокомментировали закрытие некоторых школьных классов на карантин

Фото: Максим Платонов

По данным Управления Роспотребнадзора по Татарстану, в республике нет закрытых на карантин классов в школах, все работают в обычном режиме. Об этом заявила заместитель руководителя ведомства Любовь Авдонина.

«Мы на «дистант» никого не переводим. Еесли такое решение принимается — оно принимается либо директором школы, либо отделом образования, либо министерством образования и науки. По нашей части, по заболеваемости, никаких предписаний и постановлений о закрытии, переводе на «дистант» мы не давали», — сказала Авдонина.

Так она прокомментировала информацию журналиста о том, что вчера Минобрнауки РТ подтвердило закрытие 4 классов в 3 школах Татарстана. По ее словам, это «вполне возможно» — класс или школа могут приостановить работу на семь дней, если 20% учеников отсутствуют по причине ОРВИ.

Также она сообщила, что если бы школы закрыли на карантин из-за коронавируса, то Управление Роспотребнадзора было бы в курсе.