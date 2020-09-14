Среднегодовой размер пенсии в 2021 году увеличат на 6,3%

В России в 2021 году среднегодовой размер пенсии по старости вырастет на 6,3% и составит 17 443 рубля.

Социальные пенсии увеличатся на 2,6%, рассказали ТАСС в Минтруда РФ.

Сейчас средний размер страховой пенсии у неработающих пенсионеров по старости составляет 16,5 тыс. рублей.

Кроме того, в следующем году в России материнский капитал проиндексируют на 3,7%. Он увеличится до 483 882 рублей на первого ребенка и 639 432 рублей на второго.

