Жительница Казани отсудила у «Аэрофлота» деньги за сорванную поездку в Италию

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Суд встал на сторону жительницы Казани, которая не смогла получить от «Аэрофлота» полную стоимость билетов в Италию. Поездка сорвалась из-за коронавирусных ограничений.

Билеты из Казани в Москву, а оттуда в Рим, а также из Болоньи в Казань снова через Москву были взяты на период с 3 по 10 мая. Покупательница вернула их, однако перевозчик удержал 5,4 тысячи рублей из общей стоимости в 53,3 тысячи, сообщает пресс-служба татарстанского управления Роспотребнадзора.

realnoevremya.ru / Максим Платонов

Теперь «Аэрофлот» должен выплатить штраф в размере 4 330 рублей. Также компания должна вернуть клиентке 5 440 рублей, выплатить ей неустойку в размере 2 720 рублей и компенсировать моральный вред, заплатив еще 500 рублей.

Таким образом, перевозчик потратит 12 990 рублей, из которых 8 660 рублей получит жительница Казани.

Ранее пассажиры жаловались на «Аэрофлот», продолжающий продавать билеты в страны, границы которых по-прежнему закрыты. Клиентов не устраивало, что возвращение денег за сгоревшие билеты потом затягивается.