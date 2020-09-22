В Нижнекамске продолжается слушание по делу мужчины, нападавшего на беременных женщин

Сегодня в Нижнекамском городском суде состоялось слушание в отношении 33-летнего Альберта Хабибуллина, который совершил серию нападений на женщин.

На судебном заседании допросили двух потерпевших, они подтвердили свои показания. Еще две женщины в суд не явились, одна из них — в связи с беременностью.

Следующее судебное заседание назначено на 13 октября, сообщает корреспондент «Реального времени».



На предыдущем судебном заседании, состоявшемся 9 сентября, обвиняемый свою вину признал лишь частично, пояснив, что не догадывался о беременности потерпевших. Он обвиняется по статьям «Хулиганство» и «Истязание».

