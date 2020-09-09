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Обвиняемый в нападении на женщин в Нижнекамске частично признал вину

09:15, 09.09.2020
Обвиняемый в нападении на женщин в Нижнекамске частично признал вину
Фото: realnoevremya.ru

Накануне в Нижнекамском городском суде состоялось слушание дела в отношении 33-летнего Альберта Хабибуллина, который совершил серию нападений на женщин в Нижнекамске. Он обвиняется по статьям «Хулиганство» и «Истязание».

Представитель прокуратуры огласил предъявленное подсудимому обвинение. Мужчина свою вину признал лишь частично, пояснив, что не догадывался о беременности потерпевших.

Новое судебное заседание по делу назначено на 22 сентября, сообщили «Реальному времени» в прокуратуре РТ.

В начале июля в интернете стало распространяться видео с камер наблюдения нижнекамского парка «Семья» на котором видно, как молодой мужчина подбегает к проходящей мимо женщине в хиджабе с тремя детьми и с силой пинает ее со спины. Позже стало известно о других нападениях на женщин.

ПроисшествияОбщество Татарстан
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