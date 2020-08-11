В Нижнекамске завершили расследование уголовного дела против нападавшего на женщин

В Татарстане завершили расследование уголовного дела в отношении 33-летнего Альберта Хабибуллина, который совершил серию нападений на женщин в Нижнекамске. Он обвиняется по статьям «Хулиганство» и «Истязание».

По версии следствия в Нижнекамске злоумышленник, будучи пьяным, нападал в общественных местах на беременных женщин, при этом избивая их. Всего от его рук пострадали четыре женщины. При этом одну из них он избил в присутствии ее малолетних детей.

Вину мужчина признал полностью и отказался от дачи показаний в соответствии со ст. 51 Конституции РФ. Судом по ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Кроме того, следственные органы СК РФ по РТ возбудили уголовное дело по статье «Халатность» в отношении должностных лиц УМВД по Нижнекамскому району, поскольку ранее полицейские отказывались возбуждать уголовное дело по заявлению одной из потерпевших, передает пресс-служба СК РФ по РТ.



В начале июля в интернете стало распространяться видео с камер наблюдения нижнекамского парка «Семья» на котором видно, как молодой мужчина подбегает к проходящей мимо женщине в хиджабе с тремя детьми и с силой пинает ее со спины. Она пытается подняться на ноги и заслонить детей, но у нее ничего не выходит — злоумышленник продолжает избиение, ничуть не смущаясь прохожих. Позже в интернете появились видеодоказательства и других нападений — каждый раз жертвами хулигана становились беременные женщины. Мужчину потребовали привлечь к ответственности. Ему грозит до семи лет заключения.

