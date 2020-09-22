Мантуров: производство КАМАЗа загружено почти на 100%

Глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью «Известиям» констатировал падение автомобильного рынка по итогам года, однако в производстве, по его словам, ситуация все же лучше.

Министр ожидает, что автомобильный рынок по итогам 2020 года упадет на 25—30%:

«В производстве ситуация лучше за счет восстановительного тренда по заказам грузовых автомобилей, легкого коммерческого транспорта, автобусов. Производство автобусов загружено практически на 100% до конца нынешнего года. Это касается и производственных площадок КАМАЗа, и «Группы ГАЗ», — сказал Мантуров.

Ранее КАМАЗ перенес корпоративный отпуск и отменил переход на трехдневную рабочую неделю из-за роста заказов.