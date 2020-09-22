«Ак Барс» сыграет в Казани против «Авангарда» в матче лидеров КХЛ
«Ак Барс» сыграет дома против омского «Авангарда» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Перед встречей с лидером Восточной конференции казанцы одержали пятую победу подряд, обыграв в Казани «Сочи» (5:3). Благодаря результативной игре нападающие Станислав Галиев и Данис Зарипов вышли в топ-5 лучших бомбардиров КХЛ.
«Авангард» перед выездом в Казань уступил в овертайме «Автомобилисту» (3:4 от) и в случае поражения от «барсов» потеряет лидерство на Востоке.
В составе омской команды выступают сразу четыре бывших игрока «Ак Барса», становившихся обладателями Кубка Гагарина — вратарь Эмиль Гарипов, защитник Алексей Емелин, нападающие Иржи Секач и Алексей Потапов.
Встреча с «Авангардом» состоится сегодня на льду «Татнефть Арены». Начало матча — в 19.00 по мск.
Напомним, ранее стало известно о переносе игры «Ак Барса» против «Йокерита» в Казань.СпортХоккей Татарстан
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