КХЛ перенесла матч «Йокерит» — «Ак Барс» в Казань

Континентальная хоккейная лига объявила о новой дате проведения матча «Йокерит» — «Ак Барс», который должен был состояться 11 сентября в Хельсинки. Напомним, что встреча была отменена из-за того, что игрокам финской команды необходимо было пройти дополнительные тестирования на коронавирус.

Новая дата матча, которую назвала КХЛ — 14 декабря. Примечательно, что игра состоится в Казани. Таким образом, в соответствии с действующим календарем, «Ак Барс» должен будет сыграть с «Йокеритом» два дня подряд (13 и 14 декабря).

В вынесении решения лига руководствовалась 55 статьей Спортивного регламента КХЛ, в которой говорится о форс-мажорных обстоятельствах, которые позволяют изменить календарь. Как гласит документ, ключевое решение о переносе принимает лично президент КХЛ Алексей Морозов.

Также с сентября на 31 января 2021 года перенесена встреча «Йокерит» — «Металлург». Она должна состояться в Хельсинки.