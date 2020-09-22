В Татарстане отремонтировали участок дороги Казань — Ульяновск — Камское Устье

В Камско-Устьинском районе Татарстана сделали ремонт дороги Казань — Ульяновск — Камское Устье на участке от 46,06 км до 48,1 км. Как сообщает пресс-служба Миндортранса, работы выполнены по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».



У дороги две полосы, ширина проезжей части составляет 7 метров. На участке протяженностью 2,04 км устроили выравнивающий слой, уложили верхний слой покрытия из прочной асфальтобетона, укрепили обочины из щебня по 1,5 м с каждой стороны, а также установили 37 сигнальных столбиков и нанесли разметку.

Отмечается, что по дороге Казань — Ульяновск — Камское Устье проходят автобусные и школьные маршруты.

Ранее в Камско-Устьинском районе Татарстана отремонтировали дорогу регионального значения Казань — Ульяновск — Камское Устье — Красновидово протяженностью 2,7 км.