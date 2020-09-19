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В Татарстане отремонтировали дорогу Казань — Красновидово

00:29, 19.09.2020
В Татарстане отремонтировали дорогу Казань — Красновидово
Фото: mindortrans.tatarstan.ru

В Камско-Устьинском районе Татарстана отремонтировали дорогу регионального значения Казань — Ульяновск — Камское Устье — Красновидово протяженностью 2,7 км. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Сообщается, что здесь уложен верхний слой асфальтобетонного покрытия, укреплены обочины из щебня по 1,5 м с каждой стороны. Установлены 188 сигнальных столбиков, 1004 метра барьерного ограждения и 42 новых дорожных знака. Были обустроены 10 съездов и построены 5 новых водопропускных труб, нанесена разметка.

Дорога соединяет населенный пункт Красновидово с основной дорогой Казань — Ульяновск — Камское Устье.

Ранее в Татарстане отремонтировали региональную дорогу в Спасском районе.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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