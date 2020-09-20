Умер ведущий «Русского лото» Михаил Борисов

В Москве умер Михаил Борисов. 71-летний актер и режиссер, в прошлом главный режиссер московского драмтеатра «Глобус», заслуженный артист РФ больше всего был известен в стране как ведущий «Русского лото».

Заслуженного артиста России Борисова увезли в больницу в субботу, 19 сентября, прямо со съемок, во время которых он плохо себя почувствовал. Борисова, согласно данным телеканала, подключили к аппарату ИВЛ, ввели в медикаментозную кому. Потом артиста попытались перевезти в другую клинику, но по дороге он вошел в состояние клинической смерти. Спасти артиста не смогли.



Смерть актера подтвердил сегодня театральный институт имени Щукина, где он работал. Вчера ночью сестра Борисова опровергала его кончину, но утром печальные новости все же оказались правдой.