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Главгосэкспертиза одобрила проект онкодиспансера в Челнах

13:57, 30.07.2020
Главгосэкспертиза одобрила проект онкодиспансера в Челнах
Фото: gge.ru

Казанский филиал Главгосэкспертизы России одобрил проект строительства филиала Республиканского клинического онкодиспансера в Набережных Челнах.

Диспансер примкнет к больнице скорой медицинской помощи, которая находится на Набережночелнинском проспекте. Общая площадь Г-образного корпуса онкоцентра составит 6 415 кв. метров.

На первом этаже расположится отделение лучевой диагностики с кабинетами МРТ, РКТ и ангиографии, а также два рентгеновских кабинета, кабинеты УЗИ и маммографии. Там оборудуют отделение выездной бригады паллиативного отделения.

На втором этаже планируется разместить диагностическое отделение и административный блок с залом консилиума, на третьем — эндоскопическое отделение, отделение функциональной диагностики и лаборатории. На четвертом этаже больницы будет дневной стационар химиотерапии на 16 коек и отделение амбулаторной хирургии с двумя операционными.

В ходе реализации проекта также построят радиологический корпус мощностью 60 посещений в смену, или 30 тыс. сеансов лучевой терапии в год.

Также в проекте запланировано сооружение дизель-генераторной установки мощностью 120 кВт и установка криогенного газификатора для снабжения онкоцентра медицинским кислородом производительностью 100 кубометров в час, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В марте Главинвестстрой РТ объявил новый тендер на строительство филиала Республиканского онкодиспансера в Набережных Челнах.

ОбществоИнфраструктураМедицина Татарстан
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