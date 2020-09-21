Уремович вызван в сборную Хорватии на матчи Лиги наций
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич определился с игроками, которые вызваны на октябрьские матчи национальной команды в Лиге Наций.
В список вызванных попал защитник «Рубина» Филип Уремович, для которого это стал уже второй вызов в сборную страны. В предыдущий раз хорват получил травму в дебютном матче за национальную команду.
Также в сборную вызваны из РПЛ защитник «Зенита» Деян Ловрен и полузащитник ЦСКА Никола Влашич.
Хорватии в октябре предстоит сыграть три встречи: со Швецией (11 октября) и Францией (14 октября), а также контрольный матч со Швейцарией (7 октября).
Напомним, Уремович получил травму в матче между сборными Хорватии и Франции, но уже вернулся в основной состав «Рубина».СпортФутбол Татарстан
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