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Уремович вернулся к тренировкам с основным составом «Рубина»

15:31, 18.09.2020
Уремович вернулся к тренировкам с основным составом «Рубина»
Фото: rubin-kazan.ru

Защитник «Рубина» Филип Уремович вернулся к тренировкам с основным составом казанской команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Сможет ли он сыграть в матче 8-го тура РПЛ против московского «Спартака» пока остается неизвестным.

Ранее хорватский защитник вместе с командой полетел в Новороссийск на игру с «Черноморцем» в Кубке России, но на поле по ходу встречи не появился.

Напомним, Уремович получил травму в матче между сборными Хорватии и Франции.

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