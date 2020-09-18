Уремович вернулся к тренировкам с основным составом «Рубина»

Защитник «Рубина» Филип Уремович вернулся к тренировкам с основным составом казанской команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Сможет ли он сыграть в матче 8-го тура РПЛ против московского «Спартака» пока остается неизвестным.

Ранее хорватский защитник вместе с командой полетел в Новороссийск на игру с «Черноморцем» в Кубке России, но на поле по ходу встречи не появился.

Напомним, Уремович получил травму в матче между сборными Хорватии и Франции.