СМИ: Сбербанк откажется от слова «банк» в логотипе
Группа Сбербанк отказалась от слова «банк» в новом логотипе. Новый логотип был опубликован на сайте Роспатента, сообщает «Коммерсант».
Заявку на этот логотип Сбербанк подал еще в мае 2019 года. Его зарегистрировали в июне.
Презентация логотипа пройдет 24 сентября. В этот день Сбербанк проведет масштабную онлайн-конференцию СберКонф, в ходе которой руководство банка и входящих в его экосистему компаний расскажут о самой масштабной за всю историю банка трансформации, о создании новых продуктов и сервисов для клиентов банка и бизнеса.
Откроется мероприятие с презентации президента, председателя правления Сбербанка Германа Грефа.
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