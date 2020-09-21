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Экономика

СМИ: Сбербанк откажется от слова «банк» в логотипе

17:42, 21.09.2020 2

Группа Сбербанк отказалась от слова «банк» в новом логотипе. Новый логотип был опубликован на сайте Роспатента, сообщает «Коммерсант».

Фото: new.fips.ru

Заявку на этот логотип Сбербанк подал еще в мае 2019 года. Его зарегистрировали в июне.

Презентация логотипа пройдет 24 сентября. В этот день Сбербанк проведет масштабную онлайн-конференцию СберКонф, в ходе которой руководство банка и входящих в его экосистему компаний расскажут о самой масштабной за всю историю банка трансформации, о создании новых продуктов и сервисов для клиентов банка и бизнеса.

Откроется мероприятие с презентации президента, председателя правления Сбербанка Германа Грефа.

ЭкономикаБанки
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 21 сен
    Дёшево звучит.
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    Анонимно 10:43
    в чём дешевизна, если люди так коротко и называют банк: сбер?
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