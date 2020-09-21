СМИ: Сбербанк откажется от слова «банк» в логотипе

Группа Сбербанк отказалась от слова «банк» в новом логотипе. Новый логотип был опубликован на сайте Роспатента, сообщает «Коммерсант».



Фото: new.fips.ru

Заявку на этот логотип Сбербанк подал еще в мае 2019 года. Его зарегистрировали в июне.



Презентация логотипа пройдет 24 сентября. В этот день Сбербанк проведет масштабную онлайн-конференцию СберКонф, в ходе которой руководство банка и входящих в его экосистему компаний расскажут о самой масштабной за всю историю банка трансформации, о создании новых продуктов и сервисов для клиентов банка и бизнеса.

Откроется мероприятие с презентации президента, председателя правления Сбербанка Германа Грефа.

