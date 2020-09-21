Дмитрий Квартальнов возглавил рейтинг тренеров КХЛ

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов возглавил рейтинг тренеров КХЛ по итогам третьей игровой недели сезона-2020/21.

Рулевой казанцев обошел двух североамериканских специалистов Билла Питерса из «Автомобилиста» и Боба Хартли, возглавляющего «Авангард». На минувшей неделе команда Квартальнова одержала победы над «Салаватом Юлаевым» (4:1) и «Сочи» (5:3).

В пятерку лучших тренеров также вошли Валерий Брагин (СКА) и Илья Воробьев («Металлург»). Финн Ламса из «Салавата Юлаева» расположился на 8-й строчке, а Буцаев из «Нефтехимика» — 20-й.

При составлении рейтинга учитывались результаты команды в нынешнем сезоне, кредит доверия тренера в клубе, качество игры и общественное мнение.

Напомним, ранее КХЛ объявила имена лучших игроков прошедшей недели.