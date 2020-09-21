Аскаров, Хиетанен и Хартикайнен признаны лучшими игроками недели КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) определилась с наиболее полезными хоккеистами минувшей игровой недели.

Лучшим вратарем и новичком недели признан голкипер Ярослав Аскаров. Страж ворот питерского СКА одержал две победы в трех матчах, в одном из которых отыграл на ноль. Всего он отразил 97,44% бросков, а его коэффициент надежности составил 0,74.

Среди защитников отмечен игрок московского «Динамо» Юусо Хиетанен. Он завершил все три игры с положительным показателем полезности при общем показателе (+6) и помог своей команде выиграть три матча подряд.

Лучшим нападающим недели признан Тему Хартикайнен. Форвард «Салавата Юлаева» набрал 7 (3+4) очков в трех матчах недели и помог одержать уфимскому клубу две победы из трех. Он также забросил единственную шайбу команды в игре в Казани, когда «Салават» уступил «Ак Барсу» (1:4) в первом «зеленом дерби» в сезоне.

Напомним, на минувшей неделе лучшим вратарем был признан голкипер «Авангарда» Эмиль Гарипов.