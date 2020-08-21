В Казани продается самая большая квартира в ПФО площадью 620 «квадратов»

В рейтинге самых больших квартир в регионах Приволжья, выставленных в данный момент на продажу, первое место занял казанский пентхаус. Квартира в доме на пересечении улиц Меридианной и Сибгата Хакима занимает 620 кв. м.

Согласно данным сервиса ЦИАН, стоимость апартаментов составляет 33 млн рублей. Квартира уже не новая, десятиэтажный дом на берегу Казанки был построен в 2006 году. Отмечается, что две трети площади квартиры занимает терраса с видом на реку и кремль.

На втором месте по размерам находится квартира в Нижнем Новгороде, площадью 466,7 кв. м. Она оценивается в 50 млн рублей. На третьем месте по площади и на первом по цене находится пятикомнатный пентхаус, расположенный в Перми. Его площадь составляет 450 кв. м, а оценивается квартира в 70 млн рублей.

В десятку крупнейших также вошли квартиры в Ижевске (435,0 кв. м / 27,7 млн рублей), Самаре (386,0 кв. м / 37,0 млн рублей), Димитровграде (367,7 кв. м / 15,0 млн рублей), Саратове (353,0 кв. м / 21,0 млн рублей), Уфе (350,0 кв. м / 36,0 млн рублей), Оренбурге (347,5 кв. м / 18,4 млн рублей) и Кирове (340,9 кв. м / 35,0 млн рублей).