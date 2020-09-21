Татарстанская «дочка» Haier и КМПО вошли в список системообразующих предприятий России
Правительство России решило включить в список системообразующих предприятий две компании из Татарстана. В него попали ООО «Хайер Фридж РУС» и АО «Казанское моторостроительное производственное объединение» (КМПО).
На сегодня в перечне 32 организации из Татарстана, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.
Отмечается, что статус системообразующих дает предприятиям доступ к льготному кредитованию, субсидиям на возмещение затрат и госгарантиям, необходимым для реструктуризации существующих или для выдачи новых кредитов и облигационных займов.
В конце августа президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с главой представительства Haier в России Людмилой Романовой. Они обсудили развитие индустриального парка компании в Набережных Челнах.
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