Татарстанская «дочка» Haier и КМПО вошли в список системообразующих предприятий России

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Правительство России решило включить в список системообразующих предприятий две компании из Татарстана. В него попали ООО «Хайер Фридж РУС» и АО «Казанское моторостроительное производственное объединение» (КМПО).

На сегодня в перечне 32 организации из Татарстана, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Отмечается, что статус системообразующих дает предприятиям доступ к льготному кредитованию, субсидиям на возмещение затрат и госгарантиям, необходимым для реструктуризации существующих или для выдачи новых кредитов и облигационных займов.

В конце августа президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с главой представительства Haier в России Людмилой Романовой. Они обсудили развитие индустриального парка компании в Набережных Челнах.

