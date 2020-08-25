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Минниханов поговорил с главой подразделения Haier в РФ о развитии индустриального парка в Челнах

18:54, 25.08.2020
Минниханов поговорил с главой подразделения Haier в РФ о развитии индустриального парка в Челнах
Фото: president.tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился во вторник с главой представительства Haier в России Людмилой Романовой. Вместе они обсудили вопросы развития индустриального парка китайской компании в Набережных Челнах.

Минниханов и Романова поговорили о строительстве социальных объектов для сотрудников предприятий компании. Также обсуждалось развитие технологий цифрового производства, сообщает пресс-служба президента РТ.

Напомним, что в Набережных Челнах уже работают завод холодильников Haier и завод стиральных машин китайского гиганта. В 2021 году планируется запустить еще и завод «умных» телевизоров.

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