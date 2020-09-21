Главстрой Татарстана определил исполнителя тендера на завершение реконструкции здания НКЦ «Казань»

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Главстрой Татарстана подвел итоги тендера на выполнение ряда строительных и монтажных работ в здании НКЦ «Казань», в котором теперь разместилась Нацбиблиотека Татарстана. Победителем стало ООО «Евростройхолдинг+»

Цена контракта составляет 205,9 млн рублей, следует из сообщения на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, работы должны быть выполнены до конца мая 2021 года. Смета предполагает строительство зданий библиотеки, временных сооружений, благоустройство и озеленение территории и прочее.

Ранее челнинский «Евростройхолдинг+» Владимира Казилова уже выиграл тендер на реконструкцию НКЦ за 2 млрд рублей.