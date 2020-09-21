В честь 30-летия Банк «Аверс» дарит своим клиентам подарки

Фото: Ринат Назметдинов

В день рождения принято получать подарки, а Банк «Аверс» — их дарит! В честь 30-летия со дня основания Банк «Аверс» запускает акцию «Отметим юбилей вместе!» для держателей карт MasterCard.

Оплачивая с 21 сентября по 20 декабря 2020 года товары и услуги картой Банка «Аверс», клиенты банка могут получить в подарок умную технику для дома: HD-телевизоры, мультиварки, электрочайники, тостеры, воздухоувлажнители с функцией очистки воздуха, а также дополнительные призы — подарочную карту номиналом 1000 рублей на приобретение топлива и других товаров на АЗС ТАИФ-НК.



Расплачиваться с помощью карт Банка «Аверс» не только удобно, но и безопасно. Технология PayPass позволяет осуществлять покупки в одно касание, а технология 3D Secure позволяет обезопасить платежи в интернете, сопровождая каждую операцию одноразовым паролем.



Сроки проведения Акции — с 21.09.2020 по 20.01.2021 года. Для участия в Акции «Отметим юбилей вместе!» необходимо оплачивать товары или услуги картой MasterCard эмитированной ООО Банк «Аверс», на сумму не менее 300 рублей за одну операцию. Обладателями основных призов станут 50 участников, совершивших наибольшее суммарное количество операций. Обладателями дополнительных призов станут 200 участников, совершившие за первый месяц Акции или за второй месяц Акции не менее 10 покупок на сумму от 300 рублей за одну операцию. Организатор Акции оставляет за собой право на замену подарка. Дата определения победителей — 25.12.2020 г. Период вручения призов — с 28.12.2020 до 20.01.2021 г. включительно. Победители Акции будут приглашены в офисы Банка «Аверс» для вручения подарков. Более подробную информацию об условиях проведения Акции можно получить в офисах Банка, по телефону 8 (800) 700-43-21 (звонок по России бесплатный) или на сайте aversbank.ru.



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