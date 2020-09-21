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Мэром Казани стал Ильсур Метшин

10:04, 21.09.2020 3
Мэром Казани стал Ильсур Метшин
Фото: Максим Платонов

На I сессии Казанской городской Думы четвертого созыва тайным голосованием выбрали мэра Казани. Им стал Ильсур Метшин.

Из 48 проголосовавших за Метшина отдали свои голоса 44 депутата.

В Ратуше уже состоялась церемония вступления в должность мэра Казани. Председатель городской избирательной комиссии Фарит Гараев объявил о вступлении в должность Метшина, который принял присягу на Конституции РФ, Конституции РТ и Уставе города Казани. Мэру вручили символ власти муниципального образования столицы Татарстана.

Сегодня Метшин представил программу развития Казани, состоящую из четырх блоков. Согласно этой программе, за 5 лет средняя зарплата в столице РТ достигнет 55 тысяч рублей. Также он планирует сделать Казань городом образования мирового уровня.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 21 сен
    парламентские и выборные методы исчерпали себя,подходят вне парламентские.
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  • Анонимно 21 сен
    Вначале Казань город образования мирового уровня - все остальное приложится.
    Удачи Ильсуру.
    И его команде.
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  • Анонимно 21 сен
    Опять он. Когда уже сменится ? Или на повышение пусть забирают.
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