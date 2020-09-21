Мэром Казани стал Ильсур Метшин

Фото: Максим Платонов

На I сессии Казанской городской Думы четвертого созыва тайным голосованием выбрали мэра Казани. Им стал Ильсур Метшин.

Из 48 проголосовавших за Метшина отдали свои голоса 44 депутата.

В Ратуше уже состоялась церемония вступления в должность мэра Казани. Председатель городской избирательной комиссии Фарит Гараев объявил о вступлении в должность Метшина, который принял присягу на Конституции РФ, Конституции РТ и Уставе города Казани. Мэру вручили символ власти муниципального образования столицы Татарстана.

Сегодня Метшин представил программу развития Казани, состоящую из четырх блоков. Согласно этой программе, за 5 лет средняя зарплата в столице РТ достигнет 55 тысяч рублей. Также он планирует сделать Казань городом образования мирового уровня.