На первой сессии Казгордумы Ильсура Метшина выдвинули на пост мэра

В понедельник в Казани началась первая сессия Казгордумы четвертого созыва. На пост мэра татарстанской столицы вновь выдвинут Ильсур Метшин.

Он представил программу развития Казани, состоящую из четырех блоков. Согласно этой программе, за 5 лет в городе должны быть отремонтированы 15 учреждений здравоохранения. Также кандидат взялся увеличить долю занимающихся спортом казанцев, чтобы она превышала 60% от жителей города. По берегам Казанки появятся шесть парков, высадят 100 тысяч деревьев.

Кроме того, необходимо повышать уровень жизни казанцев. Метшин пообещал, что за пять лет средняя зарплата в Казани достигнет 55 тысяч рублей.

Также он планирует сделать Казань городом образования мирового уровня.

Президент Рустам Минниханов поддержал кандидатуру Ильсура Метшина и призвал депутатов также поддержать ее.

Он высказался о позитивных изменениях и динамике в развитии столицы Татарстана. Поблагодарил за эту работу и команду Метшина.

«Все, что происходит в нашей республике, особенно в нашей столице — это большая поддержка федерального центра, нашего президента Владимира Владимировича Путина. Все наши инициативы, все наши желания, большие мероприятия — это, конечно, доверие первого лица нашего государства. И то, что мы со всеми задачами справлялись, говорит о мощной команде нашего мэра», — заявил Рустам Минниханов.

При этом президент отметил эффективность именно такого способа выбора мэра и ответил предыдущему докладчику из КПРФ Алексею Серову, что прямые выборы мэра, хотя это и легитимная форма, больших преимуществ не продемонстрировали.